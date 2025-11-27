Locazioni turistiche non imprenditoriali Confare Confcommercio Palermo incontra il Comune
"Bisogna uniformare, semplificare e rendere oggettivamente chiare e coerenti tutte le procedure burocratiche che riguardano le comunicazioni di inizio attività delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale". È questa la proposta di Alberto Costa, presidente di Confare, l'associazione di.
