Lo voleva Conte lui ha detto di no e ora torna utile | Bodo ha restituito alla Juve anche Miretti

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista aveva ricevuto la corte del Napoli dove sarebbe stato l'alternativa di lusso a De Bruyne. Ma poi è rimasto, e anche per Spalletti si sta rivelando prezioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

