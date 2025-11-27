Lo voleva Conte lui ha detto di no e ora torna utile | Bodo ha restituito alla Juve anche Miretti
Il centrocampista aveva ricevuto la corte del Napoli dove sarebbe stato l'alternativa di lusso a De Bruyne. Ma poi è rimasto, e anche per Spalletti si sta rivelando prezioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Con un 1° tempo devastante @sscnapoli torna alla vittoria su @Atalanta_BC.In gol #Neres e #Lang ma tutta la squadra ha risposto come voleva #Conte con cuore e pressing continuo,smentendo chi aveva celebrato il funerale per Conte e i campioni d'Italia st Vai su X
Quasi 30 mln per il sostituto di Anguissa ADL voleva Mainoo, Conte ha bloccato tutto: "Non mi serve, è lui l'acquisto da fare a gennaio" IL COLPO https://bit.ly/488eMgn - facebook.com Vai su Facebook
Sabatini: "Napoli? Nessun caso, Conte voleva provocare e smuovere tutti" - Il direttore sportivo Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per analizzare la situazione in casa Napoli: “Non ho il minimo dubbio che ciò che ha ... Si legge su msn.com
Ravezzani: "Conte-Napoli da romanzo" - Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha detto la sua sul caso Conte attraverso il suo profilo X. Lo riporta tuttojuve.com
Malfitano: "De Laurentiis ha detto a Conte: ora basta. Ha la squadra contro" - Malfitano: 'Parole di Conte gravissime, troppo facile uscirsene attaccando tutti'. Si legge su msn.com