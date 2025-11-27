Il centrocampista aveva ricevuto la corte del Napoli dove sarebbe stato l'alternativa di lusso a De Bruyne. Ma poi è rimasto, e anche per Spalletti si sta rivelando prezioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lo voleva Conte, lui ha detto di no e ora torna utile: Bodo ha restituito alla Juve anche Miretti