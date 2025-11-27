Lo studio che spiega come risanare le acque del porto grazie ai ' bioattivatori'

Si è conclusa la parte operativa dello studio sperimentale per il risanamento biologico delle acque e dei sedimenti del Porto Antico di Genova, oggetto del dottorato di ricerca industriale in Scienze e Tecnologie Marine della dottoressa Elvira Chiesa, biologa responsabile del laboratorio di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

