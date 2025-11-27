Lo smart working per docenti e ATA | norme priorità modalità Con modello richiesta da scaricare

Fermo restando che lo smart working (anche detto lavoro agile) non rientra più tra le modalità di ordinaria organizzazione della pubblica amministrazione e di esecuzione dell’attività lavorativa, facciamo il punto sulla concessione e il godimento dello smart working per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, alla luce del nuovo anno scolastico e nelle more della definizione di apposita disciplina dell’istituto del lavoro agile in sede di contrattazione collettiva del comparto Istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

