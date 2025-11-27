Lo scrittore per caso Mario Onofri e il suo primo romanzo La foto di classe
Sabato 29 novembre, alle 18:30 nella sede del Circolo degli scrittori a Ravenna, verrà presentato il romanzo d'esordio di Mario Onofri dal titolo “La foto di classe” (ed. 1886 publishing). L'autore, che si definisce “scrittore per caso”, ha immaginato di ritrovare in una vecchia cantina la foto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
