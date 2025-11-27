“Non vedo l’ora di incontrare presto il presidente Zelensky e il presidente Putin, ma solo quando un accordo per porre fine a questa guerra sarà definitivo o nelle sue fasi finali”, ha scritto Trump su Truth social. Questa la reazione alla richiesta di Zelensky che voleva incontrarlo insieme ai leader europei alla Casa Bianca, riproponendo il format che aveva già fatto fallire i negoziati precedenti. Un secco niet al presidente ucraino e ai “volenterosi” europei a trazione britannica che stanno tentando in tutti i modi di infilarsi-infiltrarsi nella trattativa per vanificarla. Inoltre, Trump ha annunciato che Witkoff incontrerà presto Putin a Mosca e che il segretario dell’esercito Driscoll incontrerà i leader ucraini a Kiev. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Lo scontro sul piano di pace per l’Ucraina