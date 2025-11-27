Proprio mentre il Napoli è tornato a brillare, l’ultima notizia ha devastato i tifosi del Napoli: De Laurentiis lo ha cacciato via e nessuno lo sapeva. Il Napoli arriva alla vigilia delle prossime sfide con un’anima che sembra aver finalmente ritrovato equilibrio. Le settimane successive alla sconfitta di Bologna avevano generato una tempesta emotiva e tecnica senza precedenti: le parole di Antonio Conte, dure nella forma e nel contenuto, avevano scosso lo spogliatoio come una scossa tellurica, mettendo in dubbio la solidità del gruppo e persino la tenuta del progetto. La sconfitta, il malumore del pubblico, l’idea – mai esplicitata ma percepita – di una frattura interna avevano trasformato il Napoli in un laboratorio instabile, sotto osservazione costante. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Lo ha cacciato via, De Laurentiis deve delle spiegazioni: tifosi furiosi