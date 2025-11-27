"Partecipare alle Olimpiadi è stata la mia soddisfazione professionale più grande. Qualcosa di davvero difficile da immaginare. Vivere all’interno del villaggio olimpico con tutti gli altri atleti è stato fantastico e confesso che spesso ci guardavamo attorno con stupore, come quella volta che incontrai Djokovic in sala mensa e gli chiesi di fare un selfie.". La straordinaria esperienza di Michele Vitali è arrivata tra i banchi di scuola. Il capitano della Pallacanestro Reggiana, alfiere della nazionale italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2021 è stato ospite dello ‘Zanelli-Secchi’, mettendosi a disposizione degli studenti che frequentano un modulo di orientamento dedicato al giornalismo e che gli hanno rivolto tantissime domande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "ll selfie con Djokovic, un sogno"