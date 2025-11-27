Livorno tragedia alle Sorgenti | muore a 79 anni nell' appartamento in fiamme
Tragedia in un appartamento in via Modigliani (Sorgenti) dove una 79enne è morta dopo che un incendio è divampato all'interno della sua abitazione intorno alle 10.50 di oggi, giovedì 27 novembre. Non è ancora chiaro se l'anziana sia deceduta a causa dell’intossicazione da fumo o se abbia avuto un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Ai ragazzi della Curva Nord "Fabio Bettinetti" Livorno che ieri sera hanno ricordato Loris e la tragedia del Moby Prince. Grazie #calcio #livorno #iosono141 #mobyprince Vai su X
Addio a Loris Rispoli, simbolo della ricerca di giustizia per la tragedia del Moby Prince. Il saluto commosso del sindaco Luca Salvetti. #lorisrispoli #mobyprince #Livorno - facebook.com Vai su Facebook
Scontro scooter-furgone, muore a 72 anni. La tragedia alle porte di Livorno - Livorno, 15 ottobre 2025 – Tragedia alle porte di Livorno, dove un motociclista di 72 anni è morto per le conseguenze di un incidente in sella al suo scooter. Da lanazione.it
Livorno, muore in hotel per un malore: intervento di 118 e polizia - Un uomo di 68 anni è morto per un malore nelle prime ore di sabato 23 agosto. Si legge su lanazione.it
Tragedia alle Sughere, muore detenuto 31enne dopo un malore - Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di un detenuto di 31 anni nel carcere delle Sughere di Livorno. Come scrive rainews.it