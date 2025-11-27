Livorno tragedia alle Sorgenti | muore a 79 anni nell' appartamento in fiamme
Tragedia in un appartamento in via Modigliani (Sorgenti) dove una 79enne è morta dopo che un incendio è divampato all'interno della sua abitazione intorno alle 10.50 di oggi, giovedì 27 novembre. Non è ancora chiaro se l'anziana sia deceduta a causa dell’intossicazione da fumo o se abbia avuto un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
