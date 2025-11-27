Livorno tragedia alle Sorgenti | muore a 79 anni nell' appartamento in fiamme

Livornotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia in un appartamento in via Modigliani (Sorgenti) dove una 79enne è morta dopo che un incendio è divampato all'interno della sua abitazione intorno alle 10.50 di oggi, giovedì 27 novembre. Non è ancora chiaro se l'anziana sia deceduta a causa dell’intossicazione da fumo o se abbia avuto un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

livorno tragedia alle sorgenti muore a 79 anni nell appartamento in fiamme

© Livornotoday.it - Livorno, tragedia alle Sorgenti: muore a 79 anni nell'appartamento in fiamme

Approfondisci con queste news

livorno tragedia sorgenti muoreLivorno, tragedia alle Sorgenti: muore a 79 anni nell'appartamento in fiamme - A causare le fiamme sarebbe stato un pentolino lasciato sul fuoco: purtroppo per la donna non c'è stato niente da fare nonostante il pronto intervento di pompieri e soccorritori Tragedia in un apparta ... Riporta livornotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Livorno Tragedia Sorgenti Muore