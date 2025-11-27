Livorno tentano di rubare 15 bottiglie di champagne da un supermercato | arrestati

Un 38enne e un 36enne, originari dell'Est Europa, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due uomini si sarebbero introdotti in un supermercato e spacciandosi come normali clienti avrebbero tentato di nascondere diverse bottiglie di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

