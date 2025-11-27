Livorno tentano di rubare 15 bottiglie di champagne da un supermercato | arrestati
Un 38enne e un 36enne, originari dell'Est Europa, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due uomini si sarebbero introdotti in un supermercato e spacciandosi come normali clienti avrebbero tentato di nascondere diverse bottiglie di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Livorno, tentano di rubare 15 bottiglie di champagne da un supermercato: arrestati - La merce, per un valore di 800 euro, è stata restituita mentre i due uomini sono stati condotti in carcere ... Segnala livornotoday.it