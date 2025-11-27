Livorno convegno dedicato al Parkinson all’Auditorium Pamela Ognissanti | appuntamento il 29 novembre

Livornotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 29 novembre alle 9.30 allAuditorium Pamela Ognissanti di via Gobetti si terrà il convegno (ingresso gratuito) dell’Associazione parkinsoniani livornesi “Linee di indirizzo clinico assistenziali per il trattamento della malattia di Parkinson" (a questo link il programma completo). 🔗 Leggi su Livornotoday.it

livorno convegno dedicato al parkinson all8217auditorium pamela ognissanti appuntamento il 29 novembre

© Livornotoday.it - Livorno, convegno dedicato al Parkinson all’Auditorium Pamela Ognissanti: appuntamento il 29 novembre

Argomenti simili trattati di recente

livorno convegno dedicato parkinsonLivorno, convegno dedicato al Parkinson all’Auditorium Pamela Ognissanti: appuntamento il 29 novembre - Un evento pensato per favorire il confronto e il dialogo tra istituzioni, operatori sanitari, associazioni e cittadini ... Segnala livornotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Livorno Convegno Dedicato Parkinson