Living Pasolini debutta al Teatro Il Progresso

Firenze, 27 novembre 2025 – Sarà il Teatro Il Progresso ad ospitare la prima dello spettacolo “Living Pasolini”, nuova produzione di Underwear Theatre ideata e diretta da Filippo Frittelli. L’appuntamento è in programma mercoledì 3 dicembre alle 21,30 e nasce come omaggio performativo a Pier Paolo Pasolini, nel cinquantesimo anniversario della sua morte. In scena un confronto diretto, fisico e poetico, con una delle pagine più drammatiche e irrisolte della storia culturale italiana. L’immagine da cui prende le mosse l’intero progetto è brutale e indimenticabile: la mattina del ritrovamento del corpo martoriato del poeta all’Idroscalo di Ostia, mentre alcuni bambini continuavano a giocare a calcio, la loro palla finiva a pochi centimetri dalla vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Living Pasolini” debutta al Teatro Il Progresso

Leggi anche questi approfondimenti

Pier Paolo Pasolini published “Cos’è questo golpe? Io so” in Il Corriere della Sera on 14 novembre 1974, at a moment when Italy was suspended between fear and revelation. The country had endured circa 1968–1974 a sequence of bombings, political assas - facebook.com Vai su Facebook

“Living Pasolini” debutta al Teatro Il Progresso - Mercoledì 3 dicembre un viaggio performativo nell’eredità dell’autore, nel cinquantesimo anniversario della morte ... Segnala lanazione.it

Orson Welles: il debutto in teatro a tre anni, è stato diretto da Pasolini, si è sposato tre volte, 7 segreti - Orson Welles debuttò prestissimo nel mondo dello spettacolo: aveva soltanto tre anni quando fece la sua prima apparizione teatrale, sul palco dell'Opera di Chicago, come comparsa in «Sansone e Dalila» ... Riporta corriere.it