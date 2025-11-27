Il Liverpool non è più lo stesso. Campione d’Inghilterra in carica, ha subito ieri una clamorosa umiliazione in Champions League, perdendo 4-1 in casa contro il Psv Eindhoven (non male, gli olandesi, che hanno battuto anche il Napoli 6-1). Per i Reds si tratta della nona sconfitta nelle ultime dodici partite, una serie negativa che non si vedeva dal 1953 e che ha immediatamente riacceso il dibattito sul futuro del tecnico Arne Slot, che però al momento non sembra essere a rischio esonero. Per festeggiare i venti campionati vinti, il Liverpool ha speso circa 480 milioni e ha effettuato un discreto calciomercato, acquistando Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni e altri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Liverpool più solo che mai: figuracce una dopo l’altra, i tifosi non ne possono più