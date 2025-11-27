Liverpool più solo che mai | figuracce una dopo l’altra i tifosi non ne possono più
Il Liverpool non è più lo stesso. Campione d’Inghilterra in carica, ha subito ieri una clamorosa umiliazione in Champions League, perdendo 4-1 in casa contro il Psv Eindhoven (non male, gli olandesi, che hanno battuto anche il Napoli 6-1). Per i Reds si tratta della nona sconfitta nelle ultime dodici partite, una serie negativa che non si vedeva dal 1953 e che ha immediatamente riacceso il dibattito sul futuro del tecnico Arne Slot, che però al momento non sembra essere a rischio esonero. Per festeggiare i venti campionati vinti, il Liverpool ha speso circa 480 milioni e ha effettuato un discreto calciomercato, acquistando Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni e altri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
gli amici di GW Liverpool (quello in australia, non in uk!!) ci ricordano che va in preordine la nuova scatolona di Warhammer Quest !! Scorte limitate, se la volete venite a prenotarla il prima possibile !! #faroludico #bari #21_anni_di_faro_ludico #gamesworksho - facebook.com Vai su Facebook
Liverpool: anche Suso per il dopo Coutinho - Il Liverpool è alla ricerca del sostituto di Philippe Coutinho, appena passato al Barcellona per 160 milioni di euro e, secondo il Liverpool Echo, sta pensando anche al ritorno di Suso. Segnala calciomercato.com
Liverpool, Gravenberch suona la carica dopo 2 ko di fila: "Non è bello ma ci riscatteremo" - Dopo aver subito due sconfitte consecutive, il Liverpool è pronto a scendere nuovamente in campo per affrontare il Chelsea a Stamford Bridge, gara in programma sabato 4 ottobre alle ore 18:30. Scrive tuttomercatoweb.com