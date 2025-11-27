Liverpool notte da incubo | il PSV dilaga ad Anfield e Slot firma un record negativo che mancava da 71 anni
La pagina più buia dell’era Slot si scrive ad Anfield, là dove il Liverpool era abituato a costruire le sue certezze. Questa volta non c’è stato appello: il PSV Eindhoven ha vinto 4-1, replicando, anzi amplificando, il tonfo già vissuto in Premier League contro il Nottingham Forest. Due partite, sette gol subiti, una squadra irriconoscibile e un allenatore che si ritrova davanti a un bivio dopo appena tre mesi. 26 Novembre 2025 - 21:00 UEFA Champions League - Qualifying rounds Third qualifying round Primo tempo: 1-1 Liverpool 1 1: 4 PSV Eindhoven 4 Tempi regolamentari I Reds avevano bisogno di una reazione dopo il 3-0 incassato a Nottingham. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
