LIVE Sci alpino SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA | vince Odermatt 6 azzurri a punti Bene Bosca e Molteni
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e appuntamento a domani per il gigante maschile. Un saluto sportivo. 21.07 I piazzamenti degli altri italiani: 50° Alliod a 2.12, 56° Abbruzzese a 2.35, 57° Schieder a 2.39. 21.06 La gara è ufficialmente conclusa. 21.04 La classifica finale della gara: 1 Marco Odermatt Svizzera 1:07.70 2 Vincent Kriechmayr Austria 1:07.78 +0.08 3 Raphael Haaser Austria 1:07.83 +0.13 4 Stefan Babinsky Austria 1:08.09 +0.39 5 Fredrik Moeller Norvegia 1:08.11 +0.41 6 Lukas Feurstein Austria 1:08.15 +0.45 7 Stefan Rogentin Svizzera 1:08. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SIETE CARICHIIIII Sta per ricominciare la stagione della velocità! Questa sera a Copper Mountain c’è il superG maschile della Coppa del Mondo di sci alpino! ? Tanti gli azzurri in gara, tra cui Mattia Casse! Negli Stati Uniti l’appuntamento è alle 19! - facebook.com Vai su Facebook
SIETE CARICHIIIII Sta per ricominciare la stagione della velocità! Questa sera a Copper Mountain c’è il superG maschile della Coppa del Mondo di sci alpino! ? Tanti gli azzurri in gara, tra cui Mattia Casse! Negli Stati Uniti l’appuntamento è alle 19! Vai su X
LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: i pettorali di partenza, Paris stringe i denti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG maschile in programma a ... oasport.it scrive
A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Copper Mountain 2025, programma, streaming - Si tratta di un ritorno a Copper Mountain, che torna ad ospitare una gara del circuito ... Come scrive oasport.it
Coppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE ... Segnala sport.sky.it