LIVE Sci alpino SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Odermatt rispetta il pronostico sorpresa Bosca Franzoni non decolla
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 20.08 Ancora più che dignitoso Innerhofer, a dispetto dei quasi 41 anni. 24° a 1.43. Potrebbe chiudere in zona punti. 20.06 Schwarz finisce lungo di linea nel finale e questo gli costa la bellezza di 6 decimi! Chiude 16° a 1.01. Comunque piano piano sta tornando ai suoi livelli. Tocca all’eterno Christof Innerhofer. 20.05 Solo 0.25 di ritardo per l’austriaco al secondo intermedio, sta incantando stilisticamente. 20.04 Notte fonda per la Francia. Florian Loriot 27° a 2.39. Ora il ritorno nella velocità per l’austriaco Marco Schwarz. 🔗 Leggi su Oasport.it
