LIVE Sci alpino SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Odermatt beffa Kriechmayr per un soffio

I PETTORALI DI PARTENZA 19.26 Lo scandinavo è dietro di appena 6 centesimi al secondo parziale. E' da podio. 19.26 Attenzione ora al norvegese Fredrik Moeller. 19.25 Odermatt era dietro di 0.07 all'ultimo intermedio, ma con un gran finale si è portato al comando con 8 centesimi su Kriechmayr. Sarà dura batterlo. 19.24 L'elvetico è in testa di 0.12 al primo intermedio, 0.14 al secondo e 0.07 al terzo. E' tirata. 19.23 Rogentin, senza particolari errori, è quarto a mezzo secondo secco. Comunque Guglielmo Bosca può sorridere per il suo ritorno in gara dopo un anno: chiuderà di sicuro nei 20.

