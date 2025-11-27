LIVE Sci alpino SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Odermatt beffa Kriechmayr per un soffio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.26 Lo scandinavo è dietro di appena 6 centesimi al secondo parziale. E’ da podio. 19.26 Attenzione ora al norvegese Fredrik Moeller. 19.25 Odermatt era dietro di 0.07 all’ultimo intermedio, ma con un gran finale si è portato al comando con 8 centesimi su Kriechmayr. Sarà dura batterlo. 19.24 L’elvetico è in testa di 0.12 al primo intermedio, 0.14 al secondo e 0.07 al terzo. E’ tirata. 19.23 Rogentin, senza particolari errori, è quarto a mezzo secondo secco. Comunque Guglielmo Bosca può sorridere per il suo ritorno in gara dopo un anno: chiuderà di sicuro nei 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
SIETE CARICHIIIII Sta per ricominciare la stagione della velocità! Questa sera a Copper Mountain c’è il superG maschile della Coppa del Mondo di sci alpino! ? Tanti gli azzurri in gara, tra cui Mattia Casse! Negli Stati Uniti l’appuntamento è alle 19! - facebook.com Vai su Facebook
SIETE CARICHIIIII Sta per ricominciare la stagione della velocità! Questa sera a Copper Mountain c’è il superG maschile della Coppa del Mondo di sci alpino! ? Tanti gli azzurri in gara, tra cui Mattia Casse! Negli Stati Uniti l’appuntamento è alle 19! Vai su X
LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: i pettorali di partenza, Paris stringe i denti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG maschile in programma a ... Lo riporta oasport.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Copper Mountain 2025, programma, streaming - Si tratta di un ritorno a Copper Mountain, che torna ad ospitare una gara del circuito ... Segnala oasport.it
Coppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE ... Lo riporta sport.sky.it