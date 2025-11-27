LIVE Sci alpino SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Molteni a punti con il 57!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Ripresa la gara. 20.56 Gara interrotta per la caduta di Marco Pfiffner (Liechtenstein), finito nelle reti. Si è rialzato. 20.54 Per Marco Odermatt la vittoria n.47 in carriera in Coppa del Mondo, la sedicesima in superG. 20.53 Siamo al pettorale n.62 di 70. 20.52 Molteni è l’unico in zona punti con un pettorale superiore al 50. 20.51 Al momento 6 azzurri a punti. Non è proprio male, considerando quanto i nostri siano tradizionalmente allergici alle nevi americane. 20.47 Nicolò Molteni sfrutta al meglio la visibilità ed entra in zona punti con il pettorale n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SIETE CARICHIIIII Sta per ricominciare la stagione della velocità! Questa sera a Copper Mountain c’è il superG maschile della Coppa del Mondo di sci alpino! ? Tanti gli azzurri in gara, tra cui Mattia Casse! Negli Stati Uniti l’appuntamento è alle 19! - facebook.com Vai su Facebook
SIETE CARICHIIIII Sta per ricominciare la stagione della velocità! Questa sera a Copper Mountain c’è il superG maschile della Coppa del Mondo di sci alpino! ? Tanti gli azzurri in gara, tra cui Mattia Casse! Negli Stati Uniti l’appuntamento è alle 19! Vai su X
LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: i pettorali di partenza, Paris stringe i denti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG maschile in programma a ... Secondo oasport.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Copper Mountain 2025, programma, streaming - Si tratta di un ritorno a Copper Mountain, che torna ad ospitare una gara del circuito ... oasport.it scrive
Coppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE ... Riporta sport.sky.it