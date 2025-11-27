CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Ripresa la gara. 20.56 Gara interrotta per la caduta di Marco Pfiffner (Liechtenstein), finito nelle reti. Si è rialzato. 20.54 Per Marco Odermatt la vittoria n.47 in carriera in Coppa del Mondo, la sedicesima in superG. 20.53 Siamo al pettorale n.62 di 70. 20.52 Molteni è l’unico in zona punti con un pettorale superiore al 50. 20.51 Al momento 6 azzurri a punti. Non è proprio male, considerando quanto i nostri siano tradizionalmente allergici alle nevi americane. 20.47 Nicolò Molteni sfrutta al meglio la visibilità ed entra in zona punti con il pettorale n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Molteni a punti con il 57!