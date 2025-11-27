LIVE Sci alpino SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Kriechmayr davanti in attesa degli svizzeri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.20 L’elvetico è già avanti di 0.07 al primo rilevamento, ma accusa ben 0.29 al secondo. 19.19 Feurstein 3° a 37 centesimi da Kriechmayr. Abbiamo tre austriaci davanti, ma adesso arrivano i primi tre svizzeri.Tocca a Franjo Von Allmen. 19.18 Il 24enne paga 2 decimi al secondo intermedio, la sua azione è più brusca rispetto al suo compagno di squadra. Su questa neve così aggressiva non paga. 19.17 Eccola la prima prestazione senza errori. Kriechmayr si porta al comando con 31 centesimi su Babinsky e 0.53 su Bosca. Adesso un altro austriaco, l’emergente Lukas Feurstein. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
SIETE CARICHIIIII Sta per ricominciare la stagione della velocità! Questa sera a Copper Mountain c’è il superG maschile della Coppa del Mondo di sci alpino! ? Tanti gli azzurri in gara, tra cui Mattia Casse! Negli Stati Uniti l’appuntamento è alle 19! - facebook.com Vai su Facebook
SIETE CARICHIIIII Sta per ricominciare la stagione della velocità! Questa sera a Copper Mountain c’è il superG maschile della Coppa del Mondo di sci alpino! ? Tanti gli azzurri in gara, tra cui Mattia Casse! Negli Stati Uniti l’appuntamento è alle 19! Vai su X
LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: i pettorali di partenza, Paris stringe i denti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG maschile in programma a ... Secondo oasport.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Copper Mountain 2025, programma, streaming - Si tratta di un ritorno a Copper Mountain, che torna ad ospitare una gara del circuito ... Si legge su oasport.it
Coppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE ... Riporta sport.sky.it