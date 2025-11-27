LIVE Sci alpino SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Kriechmayr davanti in attesa degli svizzeri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.20 L’elvetico è già avanti di 0.07 al primo rilevamento, ma accusa ben 0.29 al secondo. 19.19 Feurstein 3° a 37 centesimi da Kriechmayr. Abbiamo tre austriaci davanti, ma adesso arrivano i primi tre svizzeri.Tocca a Franjo Von Allmen. 19.18 Il 24enne paga 2 decimi al secondo intermedio, la sua azione è più brusca rispetto al suo compagno di squadra. Su questa neve così aggressiva non paga. 19.17 Eccola la prima prestazione senza errori. Kriechmayr si porta al comando con 31 centesimi su Babinsky e 0.53 su Bosca. Adesso un altro austriaco, l’emergente Lukas Feurstein. 🔗 Leggi su Oasport.it

