LIVE Sci alpino SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Kriechmayr davanti in attesa degli svizzeri

Oasport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.20 L’elvetico è già avanti di 0.07 al primo rilevamento, ma accusa ben 0.29 al secondo. 19.19 Feurstein 3° a 37 centesimi da Kriechmayr. Abbiamo tre austriaci davanti, ma adesso arrivano i primi tre svizzeri.Tocca a Franjo Von Allmen. 19.18 Il 24enne paga 2 decimi al secondo intermedio, la sua azione è più brusca rispetto al suo compagno di squadra. Su questa neve così aggressiva non paga. 19.17 Eccola la prima prestazione senza errori. Kriechmayr si porta al comando con 31 centesimi su Babinsky e 0.53 su Bosca. Adesso un altro austriaco, l’emergente Lukas Feurstein. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino superg copper mountain 2025 in diretta kriechmayr davanti in attesa degli svizzeri

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Kriechmayr davanti in attesa degli svizzeri

Argomenti simili trattati di recente

LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: i pettorali di partenza, Paris stringe i denti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG maschile in programma a ... Secondo oasport.it

live sci alpino supergA che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Copper Mountain 2025, programma, streaming - Si tratta di un ritorno a Copper Mountain, che torna ad ospitare una gara del circuito ... Si legge su oasport.it

live sci alpino supergCoppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE ... Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sci Alpino Superg