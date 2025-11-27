CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.57 Rientra dopo due anni il norvegese Aleksander Aamodt Kilde: parte con il pettorale n.22. 18.52 Gli atleti in gara sono ben 70: non pochi, trattandosi di una gara in America. 18.50 L’Italia spera in qualche segnale dai giovani. Giovanni Franzoni ha mostrato qualche sprazzo interessante nella passata stagione. Adesso però serve qualcosa in più. 18.46 I favoriti saranno gli svizzeri: su tutti Marco Odermatt, ma anche Franjo Von Allmen ed Alexis Monney. Attenzione poi al norvegese Fredrik Moeller ed al veterano austriaco Vincent Kriechmayr. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: inizia la prima gara veloce della stagione