LIVE Sci alpino SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA | inizia la prima gara veloce della stagione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.57 Rientra dopo due anni il norvegese Aleksander Aamodt Kilde: parte con il pettorale n.22. 18.52 Gli atleti in gara sono ben 70: non pochi, trattandosi di una gara in America. 18.50 L’Italia spera in qualche segnale dai giovani. Giovanni Franzoni ha mostrato qualche sprazzo interessante nella passata stagione. Adesso però serve qualcosa in più. 18.46 I favoriti saranno gli svizzeri: su tutti Marco Odermatt, ma anche Franjo Von Allmen ed Alexis Monney. Attenzione poi al norvegese Fredrik Moeller ed al veterano austriaco Vincent Kriechmayr. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SIETE CARICHIIIII Sta per ricominciare la stagione della velocità! Questa sera a Copper Mountain c’è il superG maschile della Coppa del Mondo di sci alpino! ? Tanti gli azzurri in gara, tra cui Mattia Casse! Negli Stati Uniti l’appuntamento è alle 19! - facebook.com Vai su Facebook
SIETE CARICHIIIII Sta per ricominciare la stagione della velocità! Questa sera a Copper Mountain c’è il superG maschile della Coppa del Mondo di sci alpino! ? Tanti gli azzurri in gara, tra cui Mattia Casse! Negli Stati Uniti l’appuntamento è alle 19! Vai su X
LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: i pettorali di partenza, Paris stringe i denti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG maschile in programma a ... Riporta oasport.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Copper Mountain 2025, programma, streaming - Si tratta di un ritorno a Copper Mountain, che torna ad ospitare una gara del circuito ... Scrive oasport.it
Coppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE ... sport.sky.it scrive