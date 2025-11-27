CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG maschile in programma a Copper Mountain (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 19.00 italiane, ci saranno 70 atleti da 19 Paesi. In casa Italia saranno nove gli azzurri al via della gara odierna: Guglielmo Bosca partirà col 6, Mattia Casse col 14, Dominik Paris col 15, Giovanni Franzoni col 19, Christof Innerhofer col 31, Marco Abbruzzese col 41, Benjamin Jacques Alliod col 47, Florian Schieder col 53 e Nicolò Molteni col 57. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: finalmente tocca ai velocisti