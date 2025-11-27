CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Mancano dieci minuti all’inizio del match! 19.49 Quella di Graziani è l’ultima squadra italiana che questa settimana ha fatto il suo esordio stagionale in Champions League, visto che Milano, Conegliano e Novara hanno vinto le loro partite. 19.46 Scandicci vuole iniziare il percorso europeo nel migliore dei modi, essendo la vicecampionessa in carica visto che lo scorso 4 maggio le toscane sono state sconfitte da Conegliano in finale, per 3-0. 19.43 Le toscane riaffrontano le rumene dopo la doppia sfida in Finale di Cev Cup che Scandicci vinse per 1-3 all’andata e per 3-0 al ritorno, rispettivamente il 5 e 12 aprile 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Alba Blaj, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’esordio europeo delle toscane