LIVE Scandicci-Alba Blaj 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | toscane vicine alla prima vittoria europea della stagione 10-3
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Secondo e ultimo time-out per l’Alba Blaj! 10-3 Mani fuori di Bosetti, secondo punto di fila per l’italiana! 9-3 Che colpo in parallela di Bosetti che trova la riga! 8-3 Primo tempo di Graziani! 7-3 Piani cerca di trascinare le sue compagne con la diagonale in campo. 7-2 Pasticcio delle rumene che sprecano una buona difesa. 6-2 Pallonetto di Piani. 6-1 Piani viene murata ancora, da Nwakalor e Bosetti! Non c’è tocco, punto confermato. L’Alba Blaj chiama il primo video challenge del match, sperando nel tocco del muro toscano. 5-1 Piani cerca il tocco del muro ma la palla esce senza deviazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
