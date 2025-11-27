LIVE Scandicci-Alba Blaj 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | padrone di casa avanti anche nel secondo set 5-1
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 La pipe di Skinner viene deviata dal nastro ma è vincente. 6-5 Pasticcio di Scandicci che commette fallo con l’invasione di Bosetti. 6-4 Invasione a rete di Weitzel. 6-3 Primo pallonetto e punto per Drussyla. 6-2 Subito Weitzel che chiude l’azione. 5-2 Accorciano le distanze le rumene. Primo time-out del set per l’Alba Blaj! 5-1 Primo tempo di Weitzel! 4-1 Ruddins trova la deviazione del muro che scombussola la difesa rumena. 3-1 La diagonale di Piani sblocca il Blaj. 3-0 Ruddins mura Martinez!! 2-0 Bosetti gestisce benissimo una parallela non semplice. 🔗 Leggi su Oasport.it
