LIVE Scandicci-Alba Blaj 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | finale di secondo set equilibrato le toscane cercano la vittoria! 20-19
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-20 Invasione aerea di Delic! 20-20 Attacco da seconda linea splendido di Drussyla! Time-out per le rumene. 20-19 Ennesimo grandissimo primo tempo di Nwakalor! 19-19 Terzo errore in battuta per l’Alba Blaj. 18-19 Ancora Piani con la diagonale! 18-18 Esce la diagonale di Pirv! 17-18 Nwakalor torna a murare, e lo fa ancora su Piani! 16-18 Troppo lenta la difesa di Ruddins sul pallonetto di Drussyila. 16-17 Skinner cerca di prendersi Scandicci sulle spalle, parallela precisa per lei. 15-17 Diagonale perfetta di Martinez. 15-16 Anche Ruddins chiude il colpo verticale. 🔗 Leggi su Oasport.it
