LIVE Scandicci-Alba Blaj 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | padrone di casa avanti contro la squadra rumena 7-5
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-6 Nwakalor mura Piani! 8-6 Errore al servizio per le rumene. 7-6 Mani fuori trovato da Drussyla. Time-out per le rumene. 7-5 Errore di Drussyla che becca l’asta con il tentativo in parallela. 6-5 Diagonale di Ruddins indifendibile per Piani. 5-5 Piani risolve l’azione con una grande parallela. 5-4 Muro micidiale di Weitzel su Drussyla. 4-4 Pipe deviata dal muro di Skinner. 3-4 Esce la diagonale di Drussyla. 2-4 Altro diagonale vincente di Piani da posto due. 2-3 Primo punto per Ruddins. 1-3 Bosetti tenta la diagonale stretta ma il colpo non trova il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
