Live Roma-Midtjylland 1-0 | fuori Koné per infortunio
Roma – Quinta giornata della fase campionato di Europa League per la Roma di Gasperini, che tra le mura amiche dell’Olimpico ospita la sorpresa Midtjylland, attualmente davanti a tutti a punteggio pieno. Qualche cambio di formazione per i giallorossi, visto anche il big match di domenica col Napoli. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, El Aybaoui, Koné, Wesley; Pellegrini, Soulé; Dybala. A disp.: Gollini. De Marzi, Rensch, Cristante, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Midtjylland (5-3-2): Olafsson; Mbabu, Diao, Erlic, Bech, Jensen; Castillo, Bravo, Billing; Franculino, Gogorza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
