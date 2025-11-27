LIVE Italia-Scozia Europei curling 2025 in DIRETTA | scontro diretto in zona playoff
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del nono e ultimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling maschile tra Italia e Scozia. Da sabato 22 a sabato 29 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki e per la seconda volta consecutiva teatro di questo evento), è il teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Europei di curling. In campo maschile, l’ Italia punta dritta al podio dopo aver agguantato l’accesso alle semifinali del torneo. La squadra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella da anni staziona nelle posizioni di vertice della specialità e in questa stagione si appresta ad affrontare i Giochi Olimpici a Cortina da padrona di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
