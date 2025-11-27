LIVE Italia-Scozia Europei curling 2025 in DIRETTA | gli azzurri sfidano la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del nono e ultimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling maschile tra Italia e Scozia. Da sabato 22 a sabato 29 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki e per la seconda volta consecutiva teatro di questo evento), è il teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Europei di curling. In campo maschile, l’ Italia punta dritta al podio dopo aver agguantato l’accesso alle semifinali del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri sfidano la capolista

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

212 email 212 biglietti per Italia - Scozia 2026 Olimpico, preparati, arriva la carica dei Gispolotti! Grazie FIR @italrugby #seinazioni2026 #rugby #gispi - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2025 in DIRETTA: scontro diretto in zona playoff - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del nono e ultimo incontro del round robin degli Europei 2025 di ... Secondo oasport.it

LIVE Italia-Cechia, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre devono vincere e sperare in incastri fortunosi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del nono e ultimo incontro del round robin degli Europei 2025 di ... Scrive oasport.it

Europei: riscatto Italia! Spazzata via la Scozia, ora sotto con la Svezia - Dopo le sconfitte contro Svizzera e Norvegia, le azzurre centrano una roboante vittoria agli Europei di Lohja (Finlandia). Come scrive eurosport.it