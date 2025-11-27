LIVE Italia-Scozia 4-5 Europei curling 2025 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel settimo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 15.08: Due stone scozzesi ancora a punto quando mancano 6 tiri dell’end 15.03: Due stone scozzesi a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end 14.58: Doppio punto azzurro nel settimo end e l’Italia resta in scia: 4-5 Scozia 14.56: Doppia bocciata di Retornaz e due stone azzurre a punto quando mancano due tiri alla fine 14.53: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 punti alla fine del settimo end 14.48: A metà del settimo end stone scozzese a punto 14.42: Mano rubata degli scozzesi nel sesto end. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 4-5, Europei curling 2025 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel settimo end

Argomenti simili trattati di recente

212 email 212 biglietti per Italia - Scozia 2026 Olimpico, preparati, arriva la carica dei Gispolotti! Grazie FIR @italrugby #seinazioni2026 #rugby #gispi - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Italia-Scozia 1-3, Europei curling 2025 in DIRETTA: triplo punto scozzese nel terzo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Riporta oasport.it

LIVE Italia-Scozia 9-2, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: riscatto azzurro, britanniche travolte - 15: L'appuntamento, dunque, è per questo pomeriggio alle 15 con la sfida tra Italia e Svezia, per ora è tutto. Come scrive oasport.it

Scozia-Danimarca 4-2: gol e highlights - Un gol di Tierney al 93' fa impazzire la Scozia, tutta collegata ad Hampden Parl per lo spareggio mondiale contro la Danimarca. Secondo sport.sky.it