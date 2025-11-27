LIVE Italia-Scozia 2-5 Europei curling 2025 in DIRETTA | mano rubata degli scozzesi nel sesto end

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 14.48: A metà del settimo end stone scozzese a punto 14.42: Mano rubata degli scozzesi nel sesto end. Non riesce l'ultimo tiro di Retornaz e la Scozia va a +3: 2-5 14.37: A 4 tiri dalla fine una stone scozzese a punto 14.35: Sei tiri alla fine dell'end e una stone scozzese a punto 14.28: Due stone scozzesi a punto dopo 4 tiri del sesto end 14.21: Mouat a fatica riesce a prendere il punto e allunga: 2-4 14.15: Doppia bocciata di Hardie e resta una stone azzurra a punto prima degli ultimi 4 tiri

