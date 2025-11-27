LIVE Italia-Scozia 1-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | triplo punto scozzese nel terzo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 13.58: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end 13.55: Punto azzurro dopo 8 tiri del quarto end 13.52: Stone scozzese a punto dopo 4 tiri del quarto end 13.49: Tris di punti per la Scozia con Mouat che non sbaglia la bocciata finale e allontana le due stone azzurre nella casa: 1-3 13.42: sempre una stone scozzese a punto quando mancano 4 tiri alla fine del terzo end 13.38: Una stone scozzese a punto ma casa molto trafficata a metà del terzo end 13.35: Stone italiana a punto dopo 4 tiri del terzo end 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 1-3, Europei curling 2025 in DIRETTA: triplo punto scozzese nel terzo end

Scopri altri approfondimenti

212 email 212 biglietti per Italia - Scozia 2026 Olimpico, preparati, arriva la carica dei Gispolotti! Grazie FIR @italrugby #seinazioni2026 #rugby #gispi - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2025 in DIRETTA: scontro diretto in zona playoff - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del nono e ultimo incontro del round robin degli Europei 2025 di ... Si legge su oasport.it

LIVE Italia-Scozia 9-2, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: riscatto azzurro, britanniche travolte - 15: L'appuntamento, dunque, è per questo pomeriggio alle 15 con la sfida tra Italia e Svezia, per ora è tutto. Lo riporta oasport.it

L'Italia Under 19 pareggia con la Scozia al Molinari (1-1) - Il vantaggio azzurro al 31', tiro da fuori area di Mantini, Halwell non trattiene, ... Si legge su rainews.it