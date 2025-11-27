LIVE Italia-Islanda Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | fondamentale partire con una vittoria
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d’esordio dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 nel Qatar. Prima avversaria, in questo percorso, è l’Islanda. Si parte da Tortona, dalla nuova arena che ha dato una casa cittadina al club che più di tutti, negli ultimi anni, ha coniugato novità e programmazione nel medio-lungo termine. Tutto nuovo anche in chiave azzurra, con Luca Banchi nuovo head coach dopo la conclusione dell’era triennale di Gianmarco Pozzecco. Ritorna un’avversaria classica delle ultime annate, quell’Islanda che per due volte, tra 2022 e 2025, ha sconfitto gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it
