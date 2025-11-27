LIVE Italia-Islanda 76-81 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | Fridriksson beffa gli azzurri nel finale brutta sconfitta a Tortona
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER – ITALIA: Casarin 19; ISLANDA: Fridriksson 29 La prossima sfida degli azzurri sarà quella, complicata, di domenica 30 contro la Lituania. Che, però, è anch’essa in seria difficoltà contro la Gran Bretagna, nel momento in cui scriviamo il punteggio a Londra è 70-70 a 6’50” dalla fine. Finisce qui, per la terza volta negli ultimi tre anni l’Islanda batte l’Italia. E per la seconda volta lo fa in trasferta, ed è una sconfitta che certo non aiuta come inizio del cammino delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it
