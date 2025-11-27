LIVE Italia-Islanda 70-66 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | fiammata di Procida azzurri avanti a 5? dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-74 Prende spazio Fridriksson e segna dalla media, -1’45”. Casarin viene stoppato da Hlinason dopo vari cambi a trazione offensiva di Banchi, rimessa Italia con -2’09”. Tempo 10 secondi e Petrucelli STOPPA Hermannsson! Rimessa Islanda però. 75-72 12 Casarin con 2’44” da giocare. Dentro Petrucelli per Baldasso, ragioni difensive al massimo. Casarin prende la linea di fondo, Hlinason gliela chiude col fallo, sono due liberi. 02 Hermannsson. Notizia. Fallo a rimbalzo di Tessitori su tripla sbagliata da Baldasso, sono due liberi per Hermannsson. Che non si capisce quanto ci stiano, visto che l’unica cosa toccata dal capitano azzurro odierno è la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

