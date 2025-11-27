LIVE Italia-Islanda 70-66 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | fiammata di Procida azzurri avanti a 5? dalla fine
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-74 Prende spazio Fridriksson e segna dalla media, -1’45”. Casarin viene stoppato da Hlinason dopo vari cambi a trazione offensiva di Banchi, rimessa Italia con -2’09”. Tempo 10 secondi e Petrucelli STOPPA Hermannsson! Rimessa Islanda però. 75-72 12 Casarin con 2’44” da giocare. Dentro Petrucelli per Baldasso, ragioni difensive al massimo. Casarin prende la linea di fondo, Hlinason gliela chiude col fallo, sono due liberi. 02 Hermannsson. Notizia. Fallo a rimbalzo di Tessitori su tripla sbagliata da Baldasso, sono due liberi per Hermannsson. Che non si capisce quanto ci stiano, visto che l’unica cosa toccata dal capitano azzurro odierno è la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Brividi prima di Italia-Islanda #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Tutto pronto per Italia-Islanda: esordio e quintetto per Ferrari bit.ly/485QEw7 Sky Sport Basket, Now e DAZN #Italbasket | #FIBAWC Vai su X
Italia-Islanda diretta: segui il match per le qualificazioni Mondiali basket LIVE - Ecco i convocati del nuovo ct Luca Banchi per la sfida con l'Islanda, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2027: Amedeo Della Valle, Stefano Tonut, Gabriele Procida, Francesco Ferrari, Tommaso ... Scrive corrieredellosport.it
| Italia vs Islanda: diretta 3Q 49-53 6' - Terzo quarto: Italia che trova subito il canestro con Ferrari, poi Casarin da sotto 38- Segnala pianetabasket.com
Diretta/ Italia Islanda (risultato 54-61) video streaming tv: Baldasso non riesce! (27 novembre 2025) - Diretta Italia Islanda streaming video tv: inizia l'avventura di Luca Banchi sulla panchina azzurra, con le qualificazioni Mondiali 2027 di basket. Lo riporta ilsussidiario.net