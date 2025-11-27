CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-63 GABRIELE PROCIDA! Italia che si riporta a -2! Tonut prende il fallo in attacco su blocco irregolare di Gunnaon, ora c’è lui assieme a Della Valle in un quintetto che teoricamente di punti nelle mani ne ha. 58-63 Baldasso per Grant e due facili! 8’35” alla fine. 56-63 Fridriksson attacca Grant e realizza in penetrazione. 56-61 Della Valle d’esperienza! Parte da sinistra, prende il centro e appoggia con eleganza! Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – ITALIA: Casarin 18; ISLANDA: Fridriksson, Hlinason 15 Stavolta Thrastarson vede la palla fare tre quarti di giro di ferro e poi uscire, Italia che però deve recuperare sette punti in una serata che si sta facendo molto complicata. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Islanda 54-61, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: agli azzurri servono 10? di fuoco per ribaltare la partita