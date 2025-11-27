LIVE Italia-Islanda 44-45 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | gli azzurri provano il sorpasso sulle ali di Casarin
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-58 Stepback di Hermansson, Banchi deve chiedere un altro timeout perché l’uscita da quello precedente è stata non definibile. 49-55 Ottima ricezione di Steinaon che adesso è diventato inafferrabile. 49-53 Bucata la difesa su Steinaon che resta solo dalla media e segna, Banchi deve dire due-tre cose ai suoi. 49-51 Dal palleggio Steinaon arriva ad appoggiare al vetro, 3’30” a fine terzo quarto. 49-49 BALDASSO! E finalmente arriva la parità! 46-49 22 Hlinason. Che finora non ha mai sbagliato. Petrucelli ferma col fallo Hlinason prima che il mismatch causi due punti certi. 🔗 Leggi su Oasport.it
