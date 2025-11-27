LIVE Italia-Islanda 34-38 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | di scena il terzo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tessitori rende il fallo a Hlinason sull’allontanamento, liberi. 38-43 22 Hlinason. Hlinason si trova solo vicino a canestro, accorre Tessitori che si immola (letteralmente) per arrivare a commettere fallo normale e concedere due liberi, che perlomeno non sono due punti garantiti. 38-41 Ancora Casarin, appoggia e sono 16 per lui! 36-41 Realizza l’aggiuntivo Palsson. 36-40 Haukur Palsson trova canestro e fallo partendo dal lato sinistro. 36-38 Ferrari con il giro e tiro, -2! 21:06 Inizia il terzo quarto! 21:05 Mentre sta per iniziare il terzo quarto, la Serbia è prossima, sempre nel girone C, a scampare un pericolo clamoroso dopo aver rimontato 20 punti alla Svizzera a Belgrado. 🔗 Leggi su Oasport.it
