21:02 Primo risultato dal girone che incrocia quello dell'Italia, il C: Turchia batte Bosnia ed Erzegovina 93-71 con 20 di Tarik Biberovic. 20:59 Achille Polonara, intanto, è in piedi mentre viene intervistato da Sky e possiamo solo essere felicissimi di quello che stiamo vedendo. A prescindere da qualsiasi cosa che dica. Perché, lo ricordiamo, parliamo di una persona che dallo scorso maggio ne ha passate tantissime, su un filo davvero sottile. Sono stati in tanti a gridargli affetto: i tifosi greci a Cipro, quelli delle sue ex squadre, e in generale chiunque lo abbia conosciuto e ammirato in tutti gli anni della pallacanestro.

LIVE Italia-Islanda 34-38, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: azzurri indietro all'intervallo, Polonara in tribuna