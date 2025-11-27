CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-35 12 Steinaon. Ferrari poi ci riprova, ma stavolta è fallo con liberi per Steinaon. 31-34 CHE STOPPATA DI FERRARI SU THRASTARSON! E poi arriva l’appoggio di Tessitori! 29-34 12 Procida. Procida riceve sotto canestro, subisce fallo e guadagna due liberi perché stava provando il sottomano (peraltro è anche il quarto di squadra islandese, bonus esaurito). 28-34 Momento molto caotico della partita contrassegnato da Procida che vuole affondare la schiacciata, ma la sbaglia e dall’altra parte Fridriksson è solo e deve appoggiare. Banchi non trasuda quella che si definisce felicità: timeout. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Islanda 25-32, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: azzurri in difficoltà a Tortona