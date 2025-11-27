LIVE Italia-Islanda 25-32 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | azzurri in difficoltà a Tortona
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-35 12 Steinaon. Ferrari poi ci riprova, ma stavolta è fallo con liberi per Steinaon. 31-34 CHE STOPPATA DI FERRARI SU THRASTARSON! E poi arriva l’appoggio di Tessitori! 29-34 12 Procida. Procida riceve sotto canestro, subisce fallo e guadagna due liberi perché stava provando il sottomano (peraltro è anche il quarto di squadra islandese, bonus esaurito). 28-34 Momento molto caotico della partita contrassegnato da Procida che vuole affondare la schiacciata, ma la sbaglia e dall’altra parte Fridriksson è solo e deve appoggiare. Banchi non trasuda quella che si definisce felicità: timeout. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tutto pronto per Italia-Islanda: esordio e quintetto per Ferrari bit.ly/485QEw7 Sky Sport Basket, Now e DAZN #Italbasket | #FIBAWC Vai su X
Italia-Islanda: dove e quando vederla - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Islanda, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: inizia il lungo cammino degli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d'esordio dell'Italia nelle ... Da oasport.it
| Italia vs Islanda: dove in TV, preview, la diretta (ore 20) - L’avventura di Luca Banchi sulla panchina della Nazionale di basket comincia questa sera dalla Nova Arena di Tortona, inaugurata solo poche settimane fa e pronta ad accogliere per la prima ... Lo riporta pianetabasket.com
Qualificazioni Mondiali: Italia-Islanda LIVE, diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - L'Italbasket apre il percorso per i Mondiali del 2027 affrontando l'Islanda sotto la guida di coach Luca Banchi ... Scrive eurosport.it