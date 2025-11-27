CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-26 Gunnaon prende la linea sinistra di penetrazione, arriva il timeout chiamato da Banchi con 7’02” all’intervallo. Dopo poco meno di 3? di secondo quarto ancora nessun canestro per un’Italia che a una buona difesa non sta riuscendo ad accoppiare altrettanto in attacco. E ancora Petrucelli a ostacolare Hermannsson, difesa notevolissima finora la sua! 21-24 12 Palsson. Petrucelli stavolta non riesce a stoppare Haukur Palsson, anzi lo manda in lunetta con due liberi. 21-23 Stavolta segna Hermannsson, che con Hlinason è il pericolo pubblico numero uno dell’Islanda. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Islanda 21-21, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: grande inizio di Casarin, Petrucelli stoppa tutti