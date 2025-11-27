CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-11 Tripla di Gudmundsson apertissima. 14-8 L’appoggio di Casarin che si butta a rimbalzo e piazza il +6! 12-8 Realizza l’aggiuntivo Hlinason. 12-7 Semigancio di Hlinason che prende anche il fallo di Vincini, anche lui all’esordio azzurro. 12-5 CONTINUA IL PARZIALE! Passaggio di Della Valle molto bello per Casarin che appoggia e +7! 10-5 22 Procida. Procida prova la transizione dal lato destro con tentativo di battere sia l’uomo che l’aiuto, subisce il fallo e saranno due liberi con 6’28” a fine primo quarto. 8-5 Procida prova un passaggio vicino a canestro complicato per Tessitori, che riesce a segnare il +3 con un bel gancio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Islanda 14-11, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: parziali da una parte e dall’altra