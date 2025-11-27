LIVE Italia-Islanda 0-0 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI PARTE! Primo possesso Italia. 20:00 Squadre in campo, palla a due prossima! 19:59 Per l’Italia in quintetto Della Valle, Casarin, Ferrari, Procida e Tessitori. Quintetto che più diverso non si può dalle abitudini che avevamo negli scorsi anni. 19:58 Sono già stati suonati gli inni nazionali, tra pochissimo si prende il via a Tortona! 19:57 Buona serata a tutti e benvenuti aquesta DIRETTA LIVE! Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d’esordio dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 nel Qatar. 🔗 Leggi su Oasport.it
