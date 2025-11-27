LIVE Italia-Cechia Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre devono vincere e sperare in incastri fortunosi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del nono e ultimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling femminile tra Italia e Cechia. Negli otto giorni che vanno dal 22 al 29 novembre si disputano i Campionati Europei di curling. Il palcoscenico della cinquantesima edizione dell’evento è la città finlandese di Lohja, situata poche decine di km a ovest della capitale Helsinki, che ospita per la seconda volta la rassegna continentale, ultimo grande evento internazionale prima dei Giochi Olimpici. Partita da vincere quella di oggi per le azzurre che, per conquistare i play-off, devono sperare che diversi risultati si verifichino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
L’Italia parteciperà al Mondiale under 17 femminile che si giocherà a Brno, in Cechia, dall’11 al 19 luglio 2026, dopo la rinuncia della Serbia. Per il Settore nazionale femminile sarà l’ottavo Mondiale a partire dal 2011. L’Italia pre - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Cechia 8-9, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri sconfitti all’extra end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Come scrive oasport.it
LIVE Italia-Svizzera 8-9, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri in semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Lo riporta oasport.it
Qualificazioni Europei Under 21 2027 - LIVE! Montenegro-Italia: diretta scritta, risultato in tempo reale, statistiche, marcatori, tutte le info utili - Italia, sesta giornata del Girone E: diretta scritta, cronaca e risultato in tempo reale, marcat ... Come scrive eurosport.it