10.48. Oggi è venuta a mancare anche Constantini, che ha mancato alcuni tiri decisivi. Serve un cambio tecnico immediato per ritrovare la squadra che due anni fa disputava la finale europea e adesso neanche è in semifinale. Per tutto l'Europeo la squadra azzurra è sembrata appannata. Un disastro, difficile trovare un'altra parola per raccontare l'Europeo delle azzurre 10.47: la Cechia ha conquistato tre punti nell'ultimo end e ribaltato il punteggio, come era accaduto con la Turchia. Italia fuori dalle semifinali dopo due anni, gli altri risultati stavano avvantaggiando l'Italia che avrebbe chiyuso quarta a pari punti con Norvegia e Scozia, entrambe battute

LIVE Italia-Cechia 6-7, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: azzurre clamorosamente sconfitte ed eliminate dalla cenerentola