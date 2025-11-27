LIVE Italia-Cechia 6-4 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel nono end

Oasport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 10.25: Dagli altri campi: Scozia-Germania 5-4, Turchia-Lituania 13-2 (finale), Svizzera-Norvegia 5-4, Svezia-Danimarca 8-4, 10.23: Riesce il gioco da due punti della squadra azzurra, Constantini piazza la seconda stone azzurra a punto senza problemi e l’Italia si porta sul 6-4 dopo nove end 10.20: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi quattro tiri dell’end 10.16: Stone azzurra a punto dopo 8 tiri del nono end 10.10: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del nono end 10.06: Arriva la doppia bocciata della Cechia che conquista il doppio punto, pareggiando il conto dopo otto end 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia cechia 6 4 europei curling femminile 2025 in diretta doppio punto azzurro nel nono end

© Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 6-4, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel nono end

Scopri altri approfondimenti

live italia cechia 6LIVE Italia-Cechia 2-2, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: tutto da rifare per le azzurre dopo il quinto end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Come scrive oasport.it

LIVE Italia-Cechia 8-9, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri sconfitti all’extra end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Cechia 6