LIVE Italia-Cechia 5-2 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | triplo punto per le azzurre nel sesto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 9.40: A metà del settimo end, due stone azzurre a punto 9.32: Triplo punto per le azzurre che prendono il largo nel punteggio: 5-2 9.22: Due stone azzurre a punto a metà dell’ottavo end 9.12: Precisa Kubeskova che riesce a spostare la stone azzurra e a piazzare la seconda stone ceca a punto. 2-2 dopo 5 end 9.10: Stone ceca a punto prima dell’ultimo tiro 9.04: sempre una stone azzurra a punto con appoggiata una stone ceca quando mancano 4 tiri alla fine del quinto end 9.03: Stone azzurra a punto quando mancano 6 tiri alla fine dell’end 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

