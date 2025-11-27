LIVE Italia-Cechia 4-4 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | le ceche non mollano due punti nell’ottavo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 10.10: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del nono end 10.06: Arriva la doppia bocciata della Cechia che conquista il doppio punto, pareggiando il conto dopo otto end 10.05: Constantini piazza di giustezza la seconda stone a punto, manca l’ultimo tiro 9.58: Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 9.55: Stone ceca a punto dopo 8 tiri dell’ottavo end 9.52: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end 9.48: End annullato dalle ceche 9.47: Stone azzurra a punto quando manca l’ultimo tiro 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
